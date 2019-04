De boom van je buurman komt over de omheining tot in jouw tuin. Mag je buurman de boom dan snoeien en de takken in jouw tuin laten vallen? Advocaat Pieter-Jan zegt dat iedereen eigendomsrecht heeft en je daar dus eigenlijk geen afval mag dumpen. Zelfs als het van de boom van je buur komt, mag het niet. Pieter-Jan sluit af met de uitspraak dat je afval niet mag achterlaten op iemand anders zijn perceel.