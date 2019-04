Mag ik mijn vuilzakken voor het huis van mijn buur zetten?

Mag je jouw vuilzakken bij je buur zetten als de vuilkar daar bijvoorbeeld nog niet gepasseerd is? Advocate Claudia licht toe dat de regels op het vlak van huisvuil vastgelegd worden op gemeentelijk niveau of op niveau van de stad. In de meeste gemeenten zijn er duidelijke richtlijnen over om welk uur je de vuilzakken buiten mag zetten, maar je benadert dit ook best met je gezond verstand. Als er vastgesteld wordt dat je het toch bij de buren zet, kan het als sluikstorten aanzien worden en dan kan je er eventueel een GAS-boete voor krijgen.