Mag ik mijn gras maaien op zondag of moet het dan stil zijn?

Je hoort vaak dat je je gras niet mag maaien op zondag omdat het dan stil moet zijn, maar klopt dat wel? Volgens Advocate Geraldine mag het in de meerderheid van de gemeentes wel. In sommige gemeentes laten ze het toe, maar wel onder voorwaarden. Zo mag het bijvoorbeeld niet voor 10 uur. En tot slot zijn er gemeentes waar het absoluut niet mag en daar staan dan ook boetes op. Al worden die in de praktijk amper uitgeschreven, meestal probeert men het op te lossen met bemiddeling.