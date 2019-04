Mag ik dronken langs de openbare weg wandelen als ik na een feestje naar huis ga?

Wat moet je doen wanneer je op een feestje iets te veel gedronken hebt? Mag je te voet langs de openbare weg naar huis of blijf je dan best ergens slapen? Advocate Claudia licht toe dat er sprake is van openbare dronkenschap wanneer je zorgt voor overlast en je je eigen daden niet meer onder controle hebt. Daar kan je een boete voor krijgen. Wanneer je dronken naar huis gaat zonder de boel op stelten te zetten, let je best ook op want wanneer je te voet bent, jouw daden niet meer onder controle hebt en een ongeval veroorzaakt, dan zal een stuk van de verantwoordelijkheid bij jou gelegd worden.