Als voetganger een plaatsje vrij houden voor een wagen die er nog aan komt, mag dat? Advocaat Pieter-Jan legt uit dat daar geen concrete regel over bestaat, dus strikt genomen mag het. Maar eigenlijk kan het wel als asociaal beschouwd worden en als men heel creatief is, kan men het ook aanzien als een belemmering van het verkeer. Dat zou potentieel een overtreding kunnen zijn, maar er is nu dus geen regel die het verbiedt.