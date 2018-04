Pop-uprechtbank in Hasselt - Praktische informatie

Het gloednieuwe televisieprogramma Pop-uprechtbank opent voor het eerst zijn deuren in Hasselt. Heb jij een juridische vraag waar je al lang een antwoord op zoekt? Schrijf je dan in of kom gewoon dit weekend - 21 en 22 april - naar het Kolonel Dusartplein in Hasselt en stel je vraag aan één van onze advocaten.

Heb je een probleem voor één van onze advocaten?

Bereikbaarheid Kolonel Dusartplein, 3500 Hasselt

Zaterdag 21 april 2018 en zondag 22 april 2018. Opnames van 10.00 tot 17.00. Inschrijven kan ter plaatse van 09.00 tot 16.00.

Met de wagen Hasselt is vlot bereikbaar vanuit alle hoeken van het land en strategisch gelegen op het kruispunt met Nederland, Duitsland en Luxemburg. Meer info via VisitHasselt Parkeren Je kan je wagen kwijt in de parkeergarage onder het Kolonel Dusartplein. Meer info via VisitHasselt Met de trein Vanuit Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Luik zijn er om het uur, zeven dagen op zeven, rechtstreekse verbindingen met de Limburgse hoofdplaats. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen: www.belgianrail.be Met de bus Dankzij verschillende verbindingen kan je Hasselt makkelijk per bus bereiken. Boek jouw plaatsje via een van de volgende busmaatschappijen:

De Lijn

Tec

Flixbus

Belangrijke informatie