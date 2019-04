Het parket van Limburg trekt aan de alarmbel. Sinds begin dit jaar zijn maar liefst 6 labo’s ontdekt waar synthetische drugs geproduceerd wordt en 11 dumpingplaatsen van chemisch afval uit die labo’s. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het parket geeft ook tips over hoe je een dumpingplaats van chemisch afval of een drugslab kan herkennen en waar je op kan letten.