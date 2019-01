In april 2015 overleeft moeder van twee jonge kinderen, Victoria Cilliers, een val van 1200 meter uit een vliegtuig. Haar parachute en reserveparachute deden het niet. Het is een wonder dat ze het kan navertellen, maar al snel blijkt dat dit geen ongeval was. Dit was een poging tot moord. Haar man Emile heeft haar parachute gesaboteerd. Wat de politie vervolgens te weten komt, tart alle verbeelding. Emile Cilliers hield er een dubbelleven op na met veel vriendinnen, prostituees en geldproblemen. En dit was niet de eerste keer dat hij zijn vrouw probeerde te vermoorden: The Parachute Murder Plot.