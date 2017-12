Oh. My. God! Wij hadden Klaasje bijna niet herkend! In 'Overal K3' gaat de zangeres undercover en spreekt ze toevallige voorbijgangers aan met teksten van K3-nummers. Waarom? Omdat het kan. En omdat het énorm hilarische reacties oplevert. Overal K3, morgen bij VTM