Koen Wauters is een zondagskind. Een succesvolle carrière, een gelukkig gezinsleven, een goede gezondheid: hij heeft het allemaal. In Over Winnaars wil hij op zijn manier bijdragen aan het kleine geluk van anderen. Vijf mensen die door een ziekte of ongeval een fysieke beperking opliepen, verrast Koen met een uniek voorstel. Hij helpt hen om een opgeborgen passie toch waar te maken. Want iemand zonder benen kán die berg op, een slechtziende kán autorijden. Samen met Koen maken de vijf het onmogelijke mogelijk.