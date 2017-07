Na een week in Spanje pakt Met Vier in Bed van maandag 24 tot en met donderdag 27 juli opnieuw de koffers voor een zonnige trip naar Portugal. Het land heeft met zijn pittoreske dorpjes, grillige natuur en mediterraan klimaat heel wat te bieden. Vier Vlaamse en Nederlandse koppels trokken naar dit paradijs om er een gastenverblijf te openen. Wie krijgt het beste rapport en kaapt de achtste Met Vier in Bed-trofee weg?