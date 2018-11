Ook Lil' Kleine en Novastar komen meevieren tijdens Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis!

Op vrijdag 30 november 2018 pakt Rode Neuzen Dag uit met een spetterende apotheose in het Sportpaleis in Antwerpen. Het wordt een feest met optredens van een pak straffe bands en artiesten. De opbrengst van het concert gaat naar Rode Neuzen Dag. Je hebt dus niet alleen een fijne avond, je helpt er ook jongeren met psychische problemen mee!

Hooverphonic, Gers Pardoel, ANGELE, Emma Bale, Laura Tesoro en Nathalie Meskens geven die avond alvast het allerbeste van zichzelf, en vandaag zijn ook Lil' Kleine en Novastar aan die affiche toegevoegd!

Wil jij dit feestje ook niet missen? Verzeker je hier dan snel van je tickets!

Koen Wauters: “Eindelijk terug in het Sportpaleis! We maken er een feest van! We bekijken het groots, want de ambitie om geld in te zamelen is ook groot.”

Jonas Van Geel: “Koen en ik dachten: we hebben iets aan te kondigen en we moeten dat op een bijzondere XL-manier doen. We geven dus een Rode Neuzen Dag-feestje op de slotdag en we pakken het groot aan. Geloof me, dit wil je niét missen!”