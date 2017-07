Darius McCollum is 51 en al 32 keer veroordeeld omdat hij een metro of een bus had gekaapt. Hij doet het niet met kwade bedoelingen. McCollum heeft het syndroom van Asperger, een vorm van autisme, en is al van kinds af aan bezeten door de metro. Hij kan het niet laten: als hij een metro ziet, moet hij ermee rijden. Maar door zijn passie heeft hij er nu al 23 jaar gevangenis opzitten...

