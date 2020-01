Ontdek het voorjaar bij VTM!

Belevingstelevisie, straffe factual en sterkhouders die raken: daarmee pakt VTM in het voorjaar van 2020 uit. De zender heeft maar liefst 10 nieuwe programma’s klaarstaan. Meeslepende duels in BEAT VTM, het mysterie rond The Masked Singer, de culinaire strijd in Mijn Keuken Mijn Restaurant en de waanzinnige bouwwerken in LEGO MASTERS drijven de spanning op. Nieuwe titels zoals Axel Gaat Binnen, Alloo in de Politierechtbank, De Mug (werktitel), Onderzoeksrechters en Helden van Hier: Ontploffing Paardenmarkt brengen relevante verhalen.

ONTDEK HIER DE TIEN NIEUWE VTM-PROGRAMMA'S

BEAT VTM

100 dagen geleden beten 8 bekende Vlamingen en hun onbekende uitdagers zich vast in een discipline die ze geen van beiden kenden. Nu barst de grootste strijd tussen team Vlaanderen en team VTM helemaal los. Wie wint het spannende duel? En wie wordt afgetroefd?

The Masked Singer

Welke bekende Vlaming zit verstopt achter het masker? Niels Destadsbader en Julie Van den Steen hosten de internationale tv-hit The Masked Singer, de show waarin bekende gezichten van kop tot teen gehuld zijn in prachtige kostuums en waarin pakweg een zingend ‘monster’ in duel gaat met een gigantisch ‘insect’.

LEGO MASTERS

De wereldberoemde LEGO blokjes zorgen nu ook op het kleine scherm voor ongeziene taferelen. Kürt Rogiers laat de grootste LEGO strijd van de Lage Landen losbarsten. Welk duo creëert de indrukwekkendste bouwwerken en wordt LEGO Master 2020?

Mijn Keuken Mijn Restaurant

Vlaanderens grootste culinaire avontuur is helemaal terug. Gepassioneerde hobbykokduo’s gaan de uitdaging aan om hun eigen restaurant te beginnen, op een niet-alledaagse locatie. Voor ze dat doen moeten ze zichzelf eerst bewijzen in hun eigen keuken. Wat zou jij koken als Sergio Herman over de vloer kwam?

De makers van Helden van Hier brengen een exclusieve blik achter de schermen van ZNA Stuivenberg, één van de grootste spoedafdelingen van ons land. Ze volgen er de artsen, verplegers en ambulanciers tijdens hun levensreddende job.

Axel Gaat Binnen

Axel Daeseleire verblijft 5 dagen en nachten op plaatsen waar je normaal gezien nooit binnen mag. Hij leeft mee op het ritme van patiënten in een brandwondencentrum, in een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en logeert zelfs tussen criminelen in een forensisch psychiatrisch centrum.

Alloo in de Politierechtbank

Luk Alloo gaat achter de schermen bij de politierechtbank van Aalst. Daar volgt hij politierechter Mireille Schreurs, enkele maanden voor ze haar zwarte toga aan de haak hangt. Luk praat ook met de chauffeurs die voor de rechter moeten verschijnen.

Onderzoeksrechters

Acht Vlaamse onderzoeksrechters laten voor het eerst in hun dossiers kijken en worden gevolgd in hun niet-alledaagse job. De kijker zit mee op de eerste rij bij hun onderzoek, verhoren of huiszoekingen.

Helden van Hier: Ontploffing Paardenmarkt

Op 15 januari 2018 stortten drie huizen in na een zware explosie op de Antwerpse Paardenmarkt. De makers van Helden van Hier geven een ongeziene inkijk in het werk dat Brandweer Zone Antwerpen heeft verricht op een uitzonderlijk crisismoment.

STERKHOUDERS

Blind Getrouwd

Blind Getrouwd is terug met acht trouwers, vijf mannen, drie vrouwen, vier koppels, drie nieuwe experten en voor het eerst een huwelijk tussen twee holebi’s.

Dat Belooft voor Later

Dé familieshow van Staf Coppens waarin de kleinste kinderen de grootste lach uitlokken. Staf neemt kinderen opnieuw mee in zijn fantasiewereld en confronteert hen met absurde situaties. Daarvoor krijgt hij de steun van bekend Vlaanderen.

Liefde voor Muziek

Een boeiende mix van jong talent en echte hitkanonnen gaat op muzikaal avontuur. Welke parels hebben André Hazes, Regi, Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt, Peter Van Laet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato van The Starlings voor elkaar in petto?

The Voice Kids

De kleinste talenten verdienen het grootste podium. De concurrentie tussen coaches Laura Tesoro, Gers Pardoel, K3 en Sean Dhondt laait meer dan ooit op.

Alloo in de Nacht

De nacht kent geen geheimen meer voor Luk Alloo. Hij ontmoet al wie werkt en leeft wanneer het donker wordt.





Holland-België

Niels Destadsbader verdedigt de Belgische driekleur in een geestige quiz over de verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. Jonas Van Geel leidt het duel in goede banen.





Rode Duivels

VTM brengt alle oefenwedstrijden van de Rode Duivels in aanloop naar het EK in juni.