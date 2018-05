Olga Leyers en Sieg De Doncker gaan de wereld rond met 80-jarigen

Twee jonge twintigers trekken binnenkort de wereld rond met een groep minder jonge 80-jarigen. Olga Leyers (20) en Sieg De Doncker (28) reizen in De Wereld Rond Met 80-jarigen naar de droombestemmingen van 8 hoogbejaarden, die in hun leven niet of nauwelijks hebben gereisd. Met Sieg en Olga als compagnons de route laten ze zich meevoeren naar indrukwekkende plekken op aarde. Een onvergetelijke roadtrip met het levensverhaal van de senioren als rode draad. Voor Olga Leyers is De Wereld Rond Met 80-jarigen een absolute droom die uitkomt. “Een bijzonder tv-programma rond reizen, iets wat ik sowieso al graag doe. Maar wat het voor mij dé absolute max maakt, is dat je door zo’n lange wereldreis heel intens met mensen gaat leven en zo’n soort kampgevoel krijgt. Ik ga heel graag om met oudere mensen. Die nemen geen blad voor de mond, hebben veel levenswijsheid en dat vind ik heerlijk. Ik ben zo benieuwd naar wat we allemaal gaan meemaken. Ik besef nog altijd niet dat het binnenkort écht gaat gebeuren. Ongelooflijk! Hier heb ik zoveel zin in.” Ook Sieg De Doncker popelt om te vertrekken. “De wereld rondreizen met een groep 80-jarigen is voor mij totaal nieuw als je bedenkt dat ik tot nog toe met Helden vooral met en voor kids op avontuur getrokken ben. Ik vind het heerlijk dat senioren - net als kids – altijd onversneden hun gedacht zeggen. 80-ers hebben daarbij een pak levenswijsheid en -ervaring als extra bagage en dat triggert mij enorm om hun verhalen te horen. Onze reiskompanen gaan ondanks hun leeftijd een intens avontuur aan. Olga en ik mogen ons dus ongetwijfeld aan het één en ander verwachten. Het wordt zot plezant, ik kan niet wachten om te vertrekken.” De opnames van dit onvergetelijk avontuur gaan binnenkort van start. Wanneer het programma wordt uitgezonden, wordt later bekendgemaakt.