Nieuwe VTM-serie '13 Geboden' al meteen op prestigieus televisiefestival

De nieuwe VTM-fictiereeks ’13 Geboden’ is dit jaar opgenomen in de Internationale Selectie van het prestigieuze festival ‘Séries Mania’ dat loopt van 13 tot 23 april. De serie vertelt het verhaal van een seriedader die gebruik maakt van de Tien Geboden, om met zijn misdaden de maatschappij wakker te schudden en schijnbaar lang vergeten normen en waarden in ere te herstellen. Twee politie-inspecteurs (gespeeld door Dirk Van Dijck en Marie Vinck) gaan tot het uiterste om de dader te vatten en botsen daarbij ook op hun eigen limieten. Andere belangrijke rollen zijn voor Karlijn Sileghem, Bert Haelvoet, Tom Ternest, Koen Van Impe en Ella Leyers. Wanneer 13 geboden precies bij VTM wordt uitgezonden, zal later worden bekend gemaakt.