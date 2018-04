Gerechtsspecialist Faroek Özgünes probeert in FAROEK Live samen met de kijkers misdrijven op te lossen. Hij praat met slachtoffers, getuigen, politiemensen en parketmagistraten om zoveel mogelijk nuttige details te verzamelen over een misdrijf. Via bewakingsbeelden en nauwkeurige reconstructies wordt ook de medewerking van de kijkers gevraagd. Zij kunnen tijdens de uitzendingen live reageren.