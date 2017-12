Racen op een rivier, meevliegen met een Seaking, je oma laten meespelen in Familie! Niels Destadsbader verzamelt in De Wensboom de meest gekke, lieve en ontroerende dromen van kinderen. Die mogen een wens doen voor iemand die héél belangrijk is voor hen. Een aantal van die wensen laten Niels niet los, om ze te vervullen gaat hij tot het uiterste.