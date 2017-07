Neem jij de VTM-app mee op reis?

‘Sara’ is het verhaal van Sara De Roose, een jonge vrouw van bescheiden afkomst. Ze is een briljante economiste met een hart van goud. Sara’s grootste nadeel is dat ze lelijk is. Daarom kijkt niemand naar haar. Ze heeft aan den lijve ondervonden dat romantiek voor haar alleen iets is om van te dromen. Alles verandert wanneer ze op zekere dag gaat solliciteren bij een groot modebedrijf in Antwerpen. Daar ontmoet ze Simon Van Wijck, de zoon van de directeur, op wie ze op slag verliefd wordt. ‘Sara’ is een modern sprookje over een lelijk eendje dat verandert in een mooie zwaan.

Want soms, soms komen dromen uit.