Ministers op de werkvloer

Zondag gaan we stemmen. Dan belonen of straffen we de ministers in het stemhokje, voor het beleid dat ze gevoerd hebben de voorbije jaren. Weten onze politici wel écht wat er leeft bij de gewone mensen? Cathérine Moerkerke trekt met 3 van hen een dag het veld in: met minister De Block van Volksgezondheid gaat ze naar het ziekenhuis, minister Geens- bevoegd voor justitie- gaat mee de gevangenis in en minister Liesbeth Homans loopt eens mee met een VZW tegen armoedebestrijding. Wat vinden de mensen van hun beleid? En hoe kijken de politici zelf terug op hun werk?