NIEUW bij VTM: Miljonair

In Miljonair komen spanning, kennis en strategie samen. Vóór het echte werk op de stoel kan beginnen, spelen de kandidaten eerst De Snelle Ronde, waarin één van hen de felbegeerde en iconische hulplijn kan winnen. Een belangrijke troef in het spel. Eenmaal op De Stoel leiden 15 correcte antwoorden op de meerkeuzevragen naar de hoofdprijs van 1 miljoen. Ieder fout antwoord doet het geldbedrag echter slinken en dunt de groep uit. Tijdens het spel mag elke deelnemer 1 keer passen, waarna de volgende op de stoel de vraag correct moet beantwoorden. Meedogenloos spannend, want alleen wie bij vraag 15 op De Stoel zit, kan met de geldpot naar huis gaan...