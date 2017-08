19-jarige Hristo gokt zich vanavond in Miljonair naar €10.000

De aanhouder wint… dat moet de 19-jarige student Hristo Gentier uit Maldegem gedacht hebben. Drie keer gokt hij A en drie keer was het juist. Hiermee wint hij deze avond in het programma Miljonair €10.000.

Tijdens de quiz Miljonair is het belangrijk om op het juiste moment op de stoel bij Staf te zitten… en de juiste antwoorden te geven. Hristo wist tot drie keer toe het antwoord niet, maar had wel een duidelijke tactiek: “Altijd A gokken”. Waarom? Omdat tijdens zijn examen Politicologie het juiste antwoord altijd A bleek te zijn. Dat examen liep helaas verkeerd af, met een herexamen tot gevolg. Bij Miljonair besloot Hristo om toch drie keer op A te gokken, en dat levert hem vanavond 10.000€ op. Hristo blijft de kalmte zelve als hij wint. Zijn vriendin in de tribune laat haar emoties wel de vrije loop, met traantjes tot gevolg.