Zetten Daniela en Mitchell hun concurrenten schaakmat in de tweede ronde?

De strijd tussen Laure en Charlotte & Daniela en Mitchell gaat verder. De tussenstand na het voorgerecht was in het voordeel van Madam P. Voor het hoofdgerecht zetten de meisjes in op ribbetjes, hun topgerecht dat steeds een hit was bij de jury en recensenten. Maar Daniela en Mitchell kennen hun concurrenten goed en hadden deze zet van de meisjes verwacht. Zij proberen hun ribbetjes te overtreffen met een vereenvoudigde versie van hun hoofdgerecht, die bovendien toegankelijker is voor het grote publiek: kalfsvlees met seizoensgroenten.