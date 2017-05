Lovende woorden van de jury voor beide duo's

Wil jij samen met een vriend, familielid, collega of kennis een eigen pop-up uit de grond stampen? Heb je een origineel idee? Kortom, heb je goesting in een onvergetelijk culinair avontuur? Schrijf je dan hier in. Want misschien zijn jullie wel het perfecte duo voor het nieuw seizoen van Mijn Pop-uprestaurant!