Hoort Mitchell de biologische klok van Daniela tikken?

Deze week komen er heel wat bekende gezichten over de vloer bij TJOP's en Table'O! De cast van 'Familie', 'De Buurtpolitie', ex-deelnemers van de huidige en vorige editie van Mijn Pop-uprestaurant ... Je hoort het, er is een overdosis aan BV's! De finale komt nu ook wel héél dichtbij, daarom steken de duo's nog een extra tandje bij om stemmen te ronselen bij de klanten.

1. We maken als eerste kennis met Birger z'n dubbelganger. Als 2 druppels water!

3. Joy is een echte fangirl van 'Familie', dus deelt ze maar al te graag complimentjes uit (vooral aan acteur

4. Om daarna even te gaan afkoelen in de toiletten ... Te veel bekende mensen!

5. Karel is dan weer een stiekeme fan van 'De Buurtpolitie', aangezien hij zelf ook voor de politie werkt:

7. In de horeca werken betekent jammer genoeg ook je familie minder zien. Sous-chef Dennis heeft daar een

10. Bo & Emily en Laure & Charlotte komen last minute nog bij TJOP's over de vloer en de sfeer is top!