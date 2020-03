Maak kennis met onze gastjury

Binnenkort gaan de battles van Mijn Keuken Mijn Restaurant van start en daar kunnen vaste jurydelen Sergio en Marcelo een paar helpende handen bij gebruiken. Maak daarom nu al kennis met onze vierkoppige gastjury.

Anne-Sophie Breysem werd in 2015 nog uitgeroepen tot Ladychef of the Year. De Limburgse heeft ook een eigen restaurant, Ansoler, in Hasselt.

Ook Vlaanderens bekendste televisie-kok, Piet Huysentruyt, vervoegt onze gastjury. We kennen Piet natuurlijk van zijn talrijke programma's bij VTM en zijn gastronomisch restaurant Likoké.

Sofie Dumont, uiteraard ook bekend van VTM-programma 'De Keuken van Sofie', is de derde naam in dat rijtje. Ze werd in 2016 trouwens nog bekroond op de World Gourmand Cookbook Awards.

Het rijtje wordt afgesloten door niemand minder dan Loïc Van Impe. De Brusselaar zie je elke weekdag al in 'Zot van Koken', maar binnenkort dus ook in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

De eerste battle zie je op 7 april 2020 om 20.35 bij VTM.