De restaurant-fase gaat later dit jaar door

De duo's krijgen later dit jaar effectief de kans zich te bewijzen in een pop-uprestaurant. Wanneer dit zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Door de coronacrisis voeren we bij VTM tal van aanpassingen door in onze programmatie. Ook voor Mijn Keuken Mijn Restaurant is dit het geval. De derde en laatste fase van het programma zal pas later dit jaar opgenomen worden. De vier duo’s die de battles overleven, zullen later dit jaar wel degelijk een eigen pop-uprestaurant openen waar gasten welkom zullen zijn. Wanneer dit zal gebeuren en wanneer dit uitgezonden zal worden, is nog niet duidelijk. We delen ook graag mee dat het programma tot en met de battles reeds opgenomen werd voor het uitbreken van de crisis en dat deze dus ook volgens de originele planning gewoon uitgezonden zullen worden.