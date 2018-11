MICHELIN STAR

Het is het hoogste goed voor bijna elke chef-kok, maar tegelijkertijd een vergitigd geschenk: een Michelinster. In België hebben twee restaurants het hoogst haalbare: drie Michelinsterren. Maar hoe dat bepaald wordt, blijft een goed geheim . Anonieme recensenten komen het eten proeven, maar er komt ook heel wat kritiek, want Michelin zou vooral sterren uitdelen in landen waar het commercieel sterk staat. De meeste chef-koks zijn het erover eens, een ster behouden brengt meer druk met zich mee dan er eentje halen. De restaurantsector staat dan ook bekend om de gigantische druk die ermee gemoeid is én een hoog zelfmoordcijfer. Michelin Stars – Tales from the kitchen.