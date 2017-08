Biche neemt de gasten mee op zeiltocht op het Lago Trasimeno. Luca en Marc kunnen zelf zeilen en helpen de schipper een handje. Biche vertelt over geschiedenis van het meer en het uitzicht. De gasten zijn het erover eens, het was een zeer geslaagde activiteit! Het enige wat ontbrak op deze prachtige dag was een drankje.