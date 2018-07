'Zijn tong gaat de ganse tijd uit zijn mond!'

Deze zomer worden de bedden opnieuw opgemaakt en de ontbijtjes opgediend voor het nagelnieuwe, negende seizoen van Met Vier in Bed. Wegdromen kan vanaf maandag 11 juni 2018 bij 44 nieuwe en unieke logeeradressen. In eigen land worden o.a. de Ardennen, de zee en historische steden als Brugge en Gent bezocht. Maar ook zuiderse bestemmingen ontbreken deze zomer niet: Met Vier in Bed verblijft twee weken onder de Franse zon, verkent de Portugese kuststreek én trekt voor het eerst naar Marokko. Een avontuurlijke kamelentocht in de woestijn of slenteren door de souks in Marrakesh: het kan allemaal in het land van duizend-en-een-nacht. Maar hoe gastvrij zijn ze in het verre Oosten?

Ook dit seizoen is er voor ieder wat wils: zo wordt er een bezoek gebracht aan de eerste saffraanboerderij van België, wordt er gepuzzeld in een Cluedo-B&B en wordt de sfeer opgesnoven in een voormalige retraite voor paters.

Aan het succesvolle concept werd niét gesleuteld. Ook dit jaar verblijven vier duo’s – soms ook een enkele uitbater – een dag en een nacht in elkaars B&B. Na afloop evalueren ze met een vakkundig oog de kamer, het ontbijt, de hygiëne, de activiteit en de gastvrijheid. Hun appreciatie in de verschillende categorieën vertalen ze in bedjes. De B&B die op het einde van de week het hoogste aantal bedjes heeft verzameld, wordt uitgeroepen tot weekwinnaar en mag de Met Vier in Bed-trofee in ontvangst nemen.