Charlotte ontvangt Yves en Myriam op een heel vriendelijke manier in De Swaenhoeck in het Brugse ommeland. Zij zijn al meteen fan van haar trui die helemaal in thema is, alsook de warme sfeer die in het huis hangt. Charlotte zorgde eveneens voor een kleine attentie zodat Yves zijn Virginie niet te veel moet missen.