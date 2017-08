Iedereen is ingecheckt, tijd om de kamers te keuren! Yves doet een interessante ontdekking in het nachtkastje, Piet en Greet zijn niet echt fan van het tapijt en Yves maakt brokken wanneer hij de zonnewering uittest. Charlotte en Josephine hadden toch wel een borrel verwacht in de minibar, maar de radio maakt al veel goed. Piet is wel niet van plan om 6 uur op te staan morgen.