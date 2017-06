"Dit is te mooi om op te eten!"

De zomer is in aantocht en die wordt bij ons traditiegetrouw ingezet met een nieuw seizoen van Met Vier in Bed. Vanaf maandag 13 juni 2016 tovert het programma van maandag tot en met donderdag 12 weken lang op-entop vakantiegevoel op je scherm.

Het zevende seizoen belooft voor een flinke portie inspiratie te zorgen, met 48 uitzonderlijke logeeradresjes uitgebaat door Vlamingen of Nederlanders, op verrassende en nieuwe locaties in binnen- én buitenland. Liefhebbers van de zon worden op hun wenken bediend met adresjes in o.a. Portugal en Frankrijk. Voor het eerst trekt Met Vier in Bed naar het prachtige en ongerepte Kroatië, het Spaanse Ibiza, hyperpopulair momenteel, en ook het Hoge Noorden wordt voor het eerst in the picture gezet. In Zweden, middenin de woeste, Scandinavische natuurpracht, verwachten vier bijzondere verblijven het bezoek van hun collega’s.

De uitbaters gaan bij elkaar logeren en krijgen een overnachting, ontbijt en activiteit aangeboden. Na afloop evalueren ze de B&B’s met een vakkundig en kritisch oog. Hoe verzorgd was het ontbijt? Slapen de bedden goed? Is er voldoende cultuur op te snuiven? Wat met de hygiëne? En geven de eigenaars hun gasten een warm gevoel? De B&B die op het einde van de week het grootste aantal bedjes weet te verzamelen, mag zich de weekwinnaar noemen en prijken met de eervolle Met Vier in Bed-trofee. Voor de kandidaten staat er dus veel op het spel.