Vandaag is het de beurt aan Martine en Bert om de duo's te ontvangen in hun Hostellerie Astrid in Wenduine. De vakantiesfeer hangt daar precies al in de lucht! De inkomhal met z'n typische maritieme attributen trekt meteen de aandacht. Piet kan het niet laten om de trompet en de bel eens uit te testen, de sfeer kan alvast niet meer stuk!