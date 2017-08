Tijd voor het ontbijt! Charlotte heeft in de beide huisjes gezorgd voor een mooi buffet met ontbijtkoeken, brood en beleg in overvloed. Charlotte haalde ook Damse Mokke en zelfs zelfgemaakte confituur. Of ja, bereid door de schoonmoeder dan toch. De zwanen kunnen hier natuurlijk ook niet ontbreken. "Alles in het motto van het peperkoekenhuisje," voegt Bert eraan toe.