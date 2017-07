Met Vier in Bed week 7

Met Vier in Bed vertoeft van maandag 17 tot donderdag 20 juli in Spaanse sferen. In de toeristische streek Andalusië, in het zuiden van het land, kozen vier uitbatersduo’s resoluut voor hun B&B-droom. Enkele van hen zijn al volledig geïntegreerd in het land van siësta, flamenco en tapas, terwijl anderen nog maar net België hebben verlaten. Tijdens deze zevende week van Met Vier in Bed wordt er gelogeerd op toplocaties: aan een vallei, aan de voet van de indrukwekkende Sierra Nevada, in het dorpje Torrox Costa, gezegend met het aangenaamste klimaat van Europa, en in het centrum van de wervelende stad Malaga.