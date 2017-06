Spanje, het land van de zon, ruige bergen, pittoreske dorpjes en heerlijke tapas, vormt het decor voor de vierde week van Met Vier in Bed, van maandag 26 tot donderdag 29 juni. Meer bepaald wordt de streek Andalusië, in het zuiden van het land, deze week verkend aan de hand van vier topadresjes. Ver weg van het massatoerisme en midden in de natuur vind je in deze vier B&B’s nog de authentieke Spaanse gezelligheid en kunnen vakantiegangers zorgeloos genieten.