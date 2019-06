Vanaf maandag 10 juni maakt Met Vier in Bed het mooie weer bij VTM. Het programma, dat ondertussen al een inkijk gaf in maar liefst 400 B&B’s, is met zijn 10de seizoen intussen een vaste afspraak tijdens de zomermaanden. Dit jaar openen 28 gloednieuwe logeeradressen hun deuren voor Met Vier in Bed, dat er in juni en juli elke week van maandag t.e.m. donderdag is.