Je babysit van vroeger. Dat fantastische vakantielief. De coole neef die naar het buitenland vertrok. De persoon die je leven redde. Jouw donor of stille weldoener... Ben jij op zoek naar iemand die belangrijk voor je is? Wij zoeken graag met je mee. Deel je verhaal HIER (klik!) met ons en de eerste stap is gezet.