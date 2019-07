Het is 50 jaar geleden maar nog altijd één van de grootste prestaties in de geschiedenis. De mens die voor het eerst voet zette op de maan. Het is onwaarschijnlijk op dat moment. De astronauten waren helden, die hun leven op het spel zetten, en de hele wereld keek toe. We maken de reconstructie van de missie, met beelden van de NASA die nooit eerder getoond zijn, van de controlekamer in Houston, onverwachte alarmsignalen die afgaan, en gesprekken met de bemanning.