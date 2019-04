Rob heeft voor zijn moeder een rolletje geregeld in de horrorfilm Pool Party Massacre. Dora is gek op griezelfilms. Ze moet een gekke vrouw spelen die nogal hardhandig op een gevaarlijke moordenaar met een pikhouweel botst. Zo komt Robs ma op in een plas bloed aan haar einde in Vegas. En er is er maar één die voor de opkuis moet zorgen.