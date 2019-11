Wat kan ik zelf doen tegen FAST FASHION?

1. Koop minder

De eerste tip klinkt misschien voor de hand liggend, maar is de belangrijkste van allemaal. De beste manier om fast fashion de wereld uit te helpen, is door met z’n allen minder te kopen.

Het lijkt soms een betere, makkelijkere keuze om een goedkoper item aan te schaffen, maar door te kiezen voor meer duurzame producten, die langer meegaan, ga je op lange termijn een hoop geld uitsparen.

2. Koop tweedehands

Tweedehands winkelen is goed voor de planeet, goed voor je portefeuille, en nog leuk ook!

Als je graag gaat shoppen, kan je in Kringwinkels of één van de vele Think Twice winkels terecht. Ze hebben vestigingen in Antwerpen, Gent, Brussel, Brugge en Leuven.

Ben je eerder een online shopper? Tegenwoordig kan je ook heel wat apps vinden waar je gemakkelijk tweedehands kleding kan scoren of zelf je kleding, schoenen en accessoires kan verkopen.

Een ander initiatief is The Empty Shop. Elke ochtend start je met een lege winkel, waar mensen hun kledij kunnen binnenbrengen om te verkopen. Later die dag wordt alles verkocht, tot de winkel weer helemaal leeg is.

3. Koop fair

Het is niet eenvoudig om te weten welke winkels hun best doen om duurzame kledij te verkopen, en welke winkels vooral heel hard doen alsof ze inzitten met een betere wereld. Gelukkig zijn er een aantal websites, zoals Good On You en Project Cece die jou wel al een eind op weg kunnen zetten.