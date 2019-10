In de derde aflevering van Make Belgium Great Again nam Frances vanavond een aantal Vlaamse toppolitici mee op een fietstocht om de povere veiligheid voor de fietsers op de Vlaamse wegen aan te kaarten. Om de boodschap die gericht is aan de Vlaamse politici nog meer kracht bij te zetten, confronteerde ze hen bij afloop keihard met familieleden van mensen die in het verkeer zijn gestorven.