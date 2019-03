Tom uit Make Belgium Great Again heeft eindelijk een donorhart!

Goed nieuws voor de 25-jarige Tom uit het VTM-programma Make Belgium Great Again. In de eerste uitzending van het programma enkele maanden geleden vertelde hij aan Frances Lefebure dat hij al 2,5 jaar wachtte op een nieuw hart. Aan dat lange wachten is nu een einde gekomen. Enkele dagen geleden kreeg Tom het bericht dat er een donorhart was gevonden. Intussen is de operatie achter de rug en wordt Tom de komende cruciale weken nauwgezet opgevolgd in het ziekenhuis.

Het verhaal van Tom zette Vlaanderen mee in actie om massaal naar zijn stad- of gemeentehuis te gaan om zich te laten registreren voor orgaandonatie. "Ik ben op dit moment afhankelijk van batterijen", getuigde hij in Make Belgium Great Again. "Zoals jij een powerbank meeneemt voor de batterijen van je gsm, moet ik ervoor zorgen dat ik batterijen bij heb die mij in leven houden." Een getuigenis die niet onopgemerkt bleef.

Frances riep Vlaanderen op om zich massaal te laten registreren voor orgaandonatie en radiozender Qmusic lanceerde ‘Een Hart Voor Tom’, een speciale actie om orgaandonatie mee onder de aandacht te brengen. Het werd een immens succes: maar liefst 26.779 Vlamingen lieten zich op zondag 23 september 2018 - de dag waarop de meeste stad- en gemeentehuizen uitzonderlijk geopend waren - registreren. Sindsdien liep het aantal zelfs nog op tot meer dan 70.000. Frances: “En al wie zich nog niet geregistreerd heeft: niet twijfelen, gewoon doen. Het duurt maar vijf minuten en je redt er dus écht levens mee. Zoals dat van Tom. We duimen keihard voor een snel herstel!” Registreren kan nog steeds in elk gemeente- of stadhuis.