Stewardess Nidhi herkent de man die haar hielp tijdens de aanslagen in Zaventem...

Twee weken geleden lanceerden Frances Lefebure en Faroek Özgünes live op tv een grote zoektocht in Vlaanderen en daarbuiten voor Make Belgium Great Again. Zij wilden Nidhi Chaphekar helpen, de Indische stewardess die 3 jaar geleden onbedoeld hét gezicht werd van de aanslagen in Zaventem. Nidhi was al een tijd op zoek naar nog één iemand die haar geholpen had na de ontploffing. Ze vond al héél wat andere mensen, maar dit puzzelstuk miste nog voor haar.

Na de oproep kreeg het Make Belgium Great Again-team honderden tips binnen. Er waren een vijftal serieuze pistes die volledig uitgespit en onderzocht zijn, ook samen met Nidhi. Deze week werden haar de drie laatste mogelijke mannen voorgesteld. Bij de eerste twee foto's kwam er bij Nidhi een resolute “nee”. Bij de derde man toonde ze onmiddellijk herkenning en emotie. Het gaat om Luc Lowel, uit Zoutleeuw.