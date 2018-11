Hoe kan je iemand helpen die het moeilijk heeft? Rode Neuzen Dag-ambassadrice Manou vertelt dat dit heel moeilijk is. "Je moet eigenlijk gewoon laten weten aan die persoon dat je er bent. Eigenlijk is vooral luisteren het belangrijkste." Uit haar eigen ervaring vertelt ze dat jongeren die het moeilijk hebben het best hun verhaal kunnen vertellen. Zo zijn ze eerlijk tegen zichzelf. "Je hoeft niet perfect te zijn", vertelt Manou.