Registreer je deze zondag als orgaandonor!

'Met Make Belgium Great Again' willen we orgaandonatie extra in de kijker zetten, omdat blijkt dat elke keer het in de pers komt - er extra registraties bijkomen. En die registraties kunnen écht mensenlevens redden. Want op dit moment wachten er nog 1212 mensen op een orgaan, en sterven er elk jaar 100 mensen terwijl ze op de wachtlijst staan.

Deze zondag, 23 septemper doen enorm veel gemeentehuizen hun deuren open zodat mensen zich kunnen registreren als orgaandonor. De lijst met deelnemende gemeentes vind je hier.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Ons land scoort internationaal erg goed op het vlak van orgaandonatie, en dat is iets waar we fier op mogen zijn. Als donor kan je tot acht mensen een nieuwe toekomst schenken. Het is dan ook positief dat het aantal orgaandonoren in ons land jaar na jaar toeneemt. Dit is mede een gevolg van onze vooruitstrevende wetgeving en van de verschillende sensibiliseringsacties.”

Je bent in België sowieso donor? Waarom is het zo belangrijk om je voorkeur laten registreren in het stadhuis?

Dankzij de opting-outwetgeving in ons land is iedereen potentieel orgaandonor na overlijden, behalve wie zich daar expliciet tegen heeft verzet bij leven. In de praktijk nemen artsen evenwel nooit zomaar een orgaan weg bij een overledene. Als die laatste zijn of haar wil nergens heeft laten registreren, contacteert de arts de naasten van de overledene, maar zij zijn lang niet altijd op de hoogte van de wens van de overledene.

Wat houdt de procedure in het stadhuis precies in?

Registreren als positieve donor duurt max 5 minuten. Op vertoon van identiteitskaart en handtekenen onder het officiële document is de klus meteen geklaard. De ambtenaar voert alle gegevens in in het rijksregister en vanaf dan ben je officiëel positief geregistreerd als orgaandonor.

Vanaf wanneer zal het registreren nog eenvoudiger worden en moet je niet meer naar het loket gaan om officieel donor te zijn?

Het gaat mogelijk zijn om thuis te registreren in het voorjaar van 2019. - Minister De Block werkt aan de digitalisering van die registratie (bv. van thuis uit of via de huisarts) als orgaandonor (of als niet-donor) na je dood. Dat zou tegen eind mei volgend jaar mogelijk moeten worden.

Op kortere termijn bekijkt de overheid hoe ze in steden en gemeenten die voorop lopen in het digitaliseren van hun diensten aan de burger (bijvoorbeeld Kortrijk) ook deze registratie kunnen vergemakkelijken.