Wat te doen tegen hardrijders in de zone 30? Als we de cijfers erbij halen, is het duidelijk: slechts 24% overlevingskans wanneer men 50 rijdt, tegenover 98% overlevingskans wanneer men effectief 30 zou rijden. Hallucinante cijfers, dus genoeg redenen voor Frances en het Make Belgium Great Again-team om de grove middelen boven te halen. Al blijken die niet altijd te werken. De volledige aflevering kan je vanavond zien om 20.35 bij VTM!