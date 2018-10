In de aflevering van vorige dinsdag zagen we minister Ben Weyts samen met Frances het onderwerp 'middenvakrijden' aanpakken. Om de aandacht te vestigen op dit irritante probleem werd de eerste Dag van de Hoffelijkheid in het leven geroepen. En de 'middenvak is kak'-luchtverfrissers! Tijd om eens te kijken wat jullie van middenvakrijders vinden.