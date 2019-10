Make Belgium Great Again trekt de nacht in om de bijen te redden

Maar het MBGA-team komt ook met een oplossing: Make Belgium Wild Again. In de uitzending laten ze zien hoe elke Vlaming zijn steentje kan bijdragen door een bloemetje te planten, het gras wat langer te laten groeien… Het MBGA-team gaf alvast het goede voorbeeld en ging een nacht lang op stap in heel het land om een heel aantal plekken 'bij-vriendelijker' te maken. Ze gaven onder andere een school en een straat in Aalst een volledige make-over. Bovendien konden ze rekenen op meer dan 150 vrijwilligers om die nacht ook 100 straten met een 'bij' in de straatnaam aan te pakken. Met een lavendelplantje voor elke deur (5000 in totaal!) werden deze straten omgedoopt tot ‘de meest bij-gelovige straat’.